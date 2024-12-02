فشل محادثات الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن البلاستيك

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فشل مؤتمر للأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة دولية للحد من التلوث الناجم عن استخدام البلاستيك عالميا.وخلال الجلسة الأخيرة من اجتماع لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخامسة التابعة للأمم المتحدة، التي عقدت أمس الأحد في مدينة بوسان الكورية، قال رئيس اللجنة "لويس فاياس فالديفيسو" إن المشاركين يحتاجون إلى المزيد من الوقت لمعالجة بعض القضايا الحرجة بشكل فعال.وأضاف أنه بينما كان من المشجع أن أجزاءً من النص تم الاتفاق عليها، إلا أن بعض القضايا الحرجة لا تزال تمنع الدول المشاركة من التوصل إلى اتفاق شامل.وكان من أكثر القضايا إثارة للانقسام خلال المؤتمر: وضع حد أقصى لإنتاج البلاستيك، وإدارة المنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية المثيرة للقلق، والتمويل لمساعدة الدول النامية على تنفيذ المعاهدة ذات الصلة.وقد اجتمع ممثلو أكثر من 100 دولة في بوسان للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي بعد عامين من المناقشات، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق إلا على تأجيل القرارات الرئيسية واستئناف المحادثات في وقت لاحق.