اللجنة الاستشارية تعلق أنشطتها دون التوصل إلى حل لمشاكل القطاع الطبي

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علقت اللجنة الاستشارية التي تضم ممثلين عن الحكومة والحزب الحاكم والمجتمع الطبي في كوريا الجنوبية، أنشطتها بعد 20 يوما فقط من بدء أعمالها.وأعلن النائب البرلماني "لي مان هي" من حزب قوة الشعب الحاكم عن هذا القرار في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد بعد اجتماع للجنة، حيث قال إن المجتمع الطبي طالب باستمرار تغيير عدد المقاعد في كليات الطب خلال العام القادم، لكنه من الصعب الموافقة على ذلك الطلب مع بدء عملية القبول بالفعل.وأضاف أنه من غير المؤكد متى سوف تُستأنف اجتماعات اللجنة، لكن الحكومة والحزب الحاكم سيواصلان إجراء محادثات مع المجتمع الطبي.جاء ذلك بعد أن أعلنت الأكاديمية الكورية للعلوم الطبية والرابطة الكورية للكليات الطبية قرارهما بالانسحاب من اللجنة الاستشارية، موضحتين أنه لا جدوى من المزيد من المفاوضات طالما أن الحكومة والحزب الحاكم غير راغبين في حل الموقف.وقد تم تشكيل تلك اللجنة يوم 11 نوفمبر لحل الأزمة الطبية المستمرة في البلاد، على الرغم من تغيب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ومجموعة الأطباء المتدربين وأكبر مجموعة من الأطباء في كوريا.