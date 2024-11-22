كوريا الشمالية تزود روسيا بـ100 نظام مدفعية

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية قدمت 100 نظام مدفعية إلى روسيا، بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.ونقل تقرير نشرته مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية أول من أمس السبت عن "أندريه كوفالينكو" رئيس مركز مكافحة المعلومات الكاذبة التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أن كوريا الشمالية زوردت روسيا بـ100 نظام مدفعية، منها مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "إم 1991"، وقاذفات الصواريخ "إم 1989".الجدير بالذكر أن مدافع الهاوتزر "إم 1991" قادرة على ضرب أهداف تبعد 60 كيلومترا، وإطلاق صواريخ عيار 240 ملليمترا بوزن 85 كيلوغراما، بينما يمكن لقاذفات الصواريخ "إم 1989" إطلاق قاذفة عيارها 170 ملليمترا بوزن 45 كيلوغراما لمسافة تصل إلى 40 كيلومترا.ويُعتقد أن أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي زودت كوريا الشمالية بها روسيا تلعب دورا كبيرا في تعويض الخسائر التي يتكبدها الجيش الروسي.