اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن تدخل حيز التنفيذ

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دخلت حيزَ التنفيذ يوم الجمعة الماضي الاتفاقيةُ التي تم إبرامها بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضي، والتي تنص على حجم المبلغ الذي تتحمله كوريا الجنوبية من نفقات وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة من عام 2026 وحتى 2030.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، صادق البرلمان الكوري على مشروع اتفاقية التدابير الخاصة الثانية عشرة مع الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، لتدخل الاتفاقية حيز التتفيذ اليوم الاثنين بعد أن قام البلدان بإبلاغ أحدهما الآخر عن انتهاء تنفيذ الإجراءات المحلية اللازمة.وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية الكورية عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في توفير ظروف مستقرة لتمركز القوات الأمريكية، وتعزيز وضع الدفاع المشترك والتحالف بين البلدين.يذكر أنه بموجب الاتفاقية المتجددة ستسهم كوريا الجنوبية بما يقرب من 1.52 تريليون وون ضمن تكاليف الدفاع المشترك في عام 2026، بزيادة 8.3% عن العام السابق، على أن ترتفع مساهمة سيول بمقدار مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة من عام 2027 وحتى عام 2030.