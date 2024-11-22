كيم جونغ أون يستقبل وزير الدفاع الروسي ويبحث معه تعزيز التعاون

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استقبل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"وزير الدفاع الروسي "أندريه بيلوسوف" يوم الجمعة الماضي في بيونغ يانغ.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" أقام حفل ترحيب بالوزير الروسي يوم الجمعة، حيث جدد التأكيد على دعم بيونغ يانغ الثابت للجهود روسيا في حماية سيادتها ووحدتها الإقليمية، ووصف سماح الولايات المتحدة والدول الغربية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها لها بأنه "تدخل عسكري مباشر" في النزاعات الإقليمية القائمة بين روسيا وأوكرانيا.ويرى المراقبون أن زيارة وزير الدفاع الروسي لكوريا الشمالية تهدف إلى إرسال المزيد من القوات الكورية الشمالية إلى روسيا والحصول على أسلحة من كوريا الشمالية، بما في ذلك صواريخ.وفي المقابل، من المتوقع أن تحصل كوريا الشمالية من روسيا على بعض التكنولوجيا العسكرية ومصادر الطاقة.