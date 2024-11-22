أوكرانيا تعلن أنها تلقت 100 مليون دولار من كوريا الجنوبية

Photo : KBS News

أكد رئيس الوزراء الأوكراني "دينيس شميهال" أن بلاده تقلت 100 مليون دولار كمساعدات للميزانية من كوريا الجنوبية.وأشار "شميهال" في منشور كتبه على منصة "تيلغرام" يوم الجمعة الماضي إلى أن هذه هي أول مساعدة للميزانية من قبل كوريا الجنوبية، والتي تهدف إلى دعم المجال الاجتماعي.وأضاف أنه تم في أوائل هذا العام التوقيع على اتفاقية بين حكومتيْ البلدين، تسمح لأوكرانيا بجذب ما يصل إلى 2.1 مليار دولار من كوريا الجنوبية، على أن تكون فترة الاستحقاق 20 عاما، وأن يكون معدل فائدة 1% سنويا.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أعلنت في المؤتمر الخامس لدعم أوكرانيا، الذي عُقد في الولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي، أنها ستقدم لأوكرانيا مبلغ 2.1 مليار دولار من الصندوق الكوري للتعاون الاقتصادي الخارجي، على المديين المتوسط والطويل.