معدلات تأييد الرئيس يون تنخفض إلى 25% بعد ارتفاعها لأسبوعين

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مجددا بعد أن كانت قد ارتفعت لمدة أسبوعين متتاليين.ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2509 من المواطنين الكوريين البالغين خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، بلغت معدلات تأييد الرئيس "يون" 25%، بانخفاض قدره 0.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وشهدت معدلات المعارضة زيادة بنسبة 0.7% لتصل إلى 71%.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 32%، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما سجلت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 45.2%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد او ناقص 3.1%.