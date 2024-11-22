لجنة الذكاء الاصطناعي تستعد للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية العام القادم

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من المقرر أن تبدأ اللجنة الرئاسية للذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية عملية وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بحلول الربع الأول من عام 2025.وعقدت اللجنة ورشة عمل افتتاحية أمس الاثنين مع أعضاء جميع اللجان الفرعية المكونة من خبراء صناعيين وأكاديميين، حيث ناقش المشاركون دور اللجنة ورؤيتها في تحقيق الهدف بأن تصبح كوريا واحدة من أكبر ثلاث قوى في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بالإضافة إلى النشاط المخطط لكل لجنة فرعية والمهام الرئيسية.وسوف يتم تشكيل لجنة خاصة بشكل منفصل للتعامل بسرعة مع القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في حين من المتوقع إطلاق مجموعة دعم لإعداد الاستراتيجية في غضون شهر ديسمبر الجاري.وقد تم إطلاق اللجنة الرئاسية، برئاسة الرئيس يون صوك يول، في أواخر سبتمبر الماضي لتكون بمثابة أعلى هيئة حاكمة في سياسات الذكاء الاصطناعي في كوريا.