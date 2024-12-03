60 ألف عامل غير منتظم في المدارس يعتزمون الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور

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أعلن حوالي 60 ألف عامل غير منتظم في المدارس الكورية، من أصل 170 ألف عامل، عن خطط لتنظيم إضراب مدته يوم واحد خلال هذا الأسبوع، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، قال الاتحاد الوطني لعمال المدارس غير المنتظمين، إنه يعتزم تنظيم الإضراب يوم الجمعة في محاولة لحل ما أسماه بـ"الفجوة التمييزية" في الأجور.وأضاف الاتحاد أن المفاوضات مع الإدارة التي تضم وزارة التعليم و17 مكتبا تعليميا إقليميا منذ شهر يونيو الماضي، قد فشلت في التوصل إلى اتفاق.ويطالب العمال بزيادة الأجور وإنشاء هيئة للتعامل مع المشاورات الخاصة بتحسين نظام الأجور وتحسين بيئة العمل.وقد اتضح من خلال تصويت أعضاء النقابة على الإضراب في أكتوبر أن 93.2% أعربوا عن تأييدهم للإضراب.ونظرا لأن معظم أولئك العمال هم الذين يقدمون الوجبات المدرسية وخدمات رعاية الأطفال، فإنه إذا استمر الاتحاد في الإضراب يوم الجمعة، من المتوقع استبدال وجبات المدارس بمنتجات المخابز والحليب، في حين سيتم جلب موظفين بدلاء لرعاية الأطفال.