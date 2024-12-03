كوريا تدرج تليغرام كمنصة شريكة خارجية في منع توزيع المحتوى غير المشروع

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أدرجت لجنة معايير الاتصالات الكورية تطبيق المراسلة السحابي "تليغرام" هذا الشهر كمنصة شريكة خارجية للتعاون في منع التوزيع عبر الإنترنت للمحتويات غير المشروعة.ووفقا لهيئة تنظيم وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، تمت إضافة تليغرام إلى القائمة الحالية المكونة من إحدى عشرة منصة، تشمل غوغل ويوتيوب وفيسبوك وإنستغرام.ويسمح هذا القرار بطلب تليغرام للاستجابة السريعة للمحتويات غير المشروعة على منصتها، مثل المواد الاستغلالية الجنسية والمعلومات حول المخدرات.وكانت اللجنة قد أنشأت في شهر سبتمبر الماضي خطا ساخنا مع تليغرام، وأكدت أن المنصة قامت بحذف المحتويات الاستغلالية الجنسية التي تستخدم تقنية التزييف العميق، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمخدرات، وذلك بناء على طلبها.وتعتزم اللجنة تعزيز التعاون مع تليغرام لمنع تداول المحتوى غير المشروع وحماية مستخدمي الإنترنت في كوريا الجنوبية.