ارتفاع التضخم في كوريا بنسبة 1.5% خلال نوفمبر

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ظل تضخم الأسعار عند نطاق 1% للشهر الثالث على التوالي في كوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 114.4 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وانخفض المؤشر إلى أقل من 3% في أبريل، ثم إلى نطاق 1% في سبتمبر لأول مرة منذ ست سنوات ونصف، ثم ظل في نطاق 1% لمدة ثلاثة أشهر متتالية.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 1.2% على أساس سنوي، في حين سجلت أسعار المنتجات الصناعية زيادة طفيفة بلغت0.6% في نوفمبر، كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.1% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.9% على أساس سنوي.