الولايات المتحدة توسع القيود على الصين وتحظر صادرات ذاكرة الذكاء الاصطناعي

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أعلنت الولايات المتحدة عن ضوابط تصدير جديدة تقيّد صادرات رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي "إتش بي إم" المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، إلى الصين.وقال مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية أمس الاثنين، إن رقائق "إتش بي إم" معينة قد أضيفت إلى القائمة الأمريكية للعناصر الخاضعة لضوابط التصدير.وتُستخدم تلك الرقائق في منتجات الذكاء الاصطناعي، وهي مكون رئيسي للدوائر المتكاملة للحوسبة المتقدمة.وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن الرقائق المستهدفة هي "إتش بي إم 2" وما فوق، وهي تقنية من صنع شركة "سام سونغ" وشركة "إس كي هاينكس" الكوريتين، وشركة "مايكرون تكنولوجي" الأمريكية.وأضاف التقرير أن مصادر الصناعة تتوقع أن تتأثر شركة سام سونغ فقط بالقيود الجديدة، حيث إنها تحصل على حوالي 30% من مبيعات رقائق "إتش بي إم" من الصين. ومن جانبها اعترضت الصين بشدة على قيود الرقائق الجديدة، وانتقدت الخطوة الأمريكية باعتبارها إكراها اقتصاديا يهدد بشكل خطير سلاسل التوريد العالمية.