موجة برد ورياح قوية تضرب كوريا

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ضربت موجة من البرودة كوريا الجنوبية، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى.وانخفضت درجات الحرارة الصغرى في الصباح بما يتراوح بين خمس إلى عشر درجات مئوية في المنطقة الوسطى صباح اليوم الثلاثاء، مع إصدار أول تحذير من موجة البرد لهذا الموسم في منطقة إنتشون.وانخفضت درجات الحرارة لتصل إلى درجتين مئويتين تحت الصفر في سيول اعتبارا من الساعة 6 صباحا، مع انخفاض أكبر في درجات الحرارة المحسوسة بسبب برودة الرياح.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بعد ظهر اليوم من 3 إلى 12 درجة، بانخفاض بتراوح بين ثماني إلى إحدى عشرة درجة مقارنة بما كانت عليه أمس.ومن المرجح أن تنحسر موجة البرد بعد ظهر بعد غد الخميس.ومن المتوقع هبوب رياح قوية بسرعة 55 كيلومترا في الساعة في معظم أنحاء البلاد.