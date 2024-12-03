سيول تتوقع تأثيرا محدودا لضوابط التصدير الأمريكية على الشركات الكورية

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توقعت وزارة التجارة في سيول ألا تؤدي ضوابط التصدير الأمريكية الأخيرة إلى إحداث تأثير يذكر على صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية.جاء ذلك بعد أن قيدت الولايات المتحدة صادرات رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي المتقدمة "إتش بي إم" المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى الصين، حيث قال مسؤول في الوزارة اليوم الثلاثاء إن شركة "إس كي هاينكس" تقوم بتوريد معظم رقائق "إتش بي إم" الخاصة بها إلى شركة "إنفيديا" الأمريكية، بينما تصدر شركة "سام سونغ" للإلكترونيات بعض رقائق "إتش بي إم" منخفضة المواصفات فقط إلى الصين، موضحا أن هذه الرقائق تمثل جزءا صغيرا من مبيعات سام سونغ، وأن التأثير الإجمالي لضوابط التصدير الجديدة على الشركات الكورية الجنوبية سيكون ضئيلا.وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت أمس الاثنين عن قيود جديدة على صادرات رقائق "إتش بي إم" المتقدمة إلى الصين، إلى جانب قيود موسعة على معدات تصنيع الرقائق.وقال مسؤول آخر في وزارة التجارة الكورية اليوم الثلاثاء إن القيود الجديدة على المعدات من المرجح أن يكون لها تأثير محدود على الشركات الكورية الجنوبية، لأنها تقتصر على المعدات عالية التقنية.