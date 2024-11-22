روسيا تستخدم صواريخ بالستية كورية شمالية في الحرب ضد أوكرانيا

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قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا استخدمت 60 صاروخا بالستيا قدمتها لها كوريا الشمالية، في الحرب ضد أوكرانيا.ونقلت تقارير نشرتها وسائل الإعلام في أوكرانيا عن المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية "أندريه تشيرنياك" قوله أمس إن الجيش الروسي أطلق حتى الآن ما يقرب من 60 صاروخا كوريا شماليا.وأضاف المتحدث أن تلك الصوارخ الكورية الشمالية تم تصنيعها باستخدام تكنولوجيا قديمة، مشيرا إلى أن روسيا تتلقى من كوريا الشمالية أيضا كميات هائلة من الذخيرة، وصلت إلى ملايين القطع.وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي أن كوريا الشمالية قدمت إلى روسيا في السابق حوالي100 صاروخ باليستي قصير المدى من طراز "كي إن 23" و"كي إن 24"، وأن روسيا تستخدم هذه الصواريخ منذ أواخر العام الماضي، وهي صواريخ موجهة تكتيكية تشبه الصاروخ "اسكندر إم" الروسي،والصاروخ"أتاكامز"الأمريكي.