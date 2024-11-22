كوريا الشمالية تعقد اجتماعا عاما لحزبها الحاكم في نهاية هذا العام

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قررت السلطات الكورية الشمالية عقد اجتماع عام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في نهاية العام الجاري، من أجل تسوية حسابات الأعمال لهذا العام وتحديد اتجاهات إدارة الدولة خلال العام الجديد.وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم الحزب اليوم الثلاثاء إن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب قررت عقد الجلسة العامة الحادية عشرة للجنة المركزية الثامنة في أواخر شهر ديسمبر الجاري.وأوضح التقرير أن الجلسة العامة تستهدف فحص عمليات تنفيذ السياسات الحزبية والوطنية لعام 2024، وتحديد اتجاهات النضال لعام 2025، ومناقشة سلسلة من القضايا المهمة الناشئة عن تحقيق التنمية الشاملة للبناء الاشتراكي.ومن المتوقع أن يتم في هذه الجلسة العامة تقييم التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وإنجازات التنمية الاقتصادية التي تشمل سياسة "20 في10" للتنمية المحلية، والإنجازات في المجال العسكري.وبالإضافة إلى ذلك، يتركز الاهتمام على ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيصدر رسالة حولتوجهاته السياسة المستقبلية نحو الولايات المتحدة قبل انطلاق حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في يناير القادم.