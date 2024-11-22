سيول وبرلين تعربان عن القلق من التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ

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التقى "كيم هونغ كيون" النائب الأول لوزير الخارجية الكورية الجنوبية مع نظيره الألماني "توماس باغر" في برلين أمس، حيث ناقش معه العلاقات بين البلدين والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، والأوضاع الإقليمية والدولية.وفقا لوزارة الخارجية في سيول، أعرب الجانبان عن تقديرهما لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي، خاصة اشتراك ألمانيا في قيادة قوات الأمم المتحدة منذ شهر أغسطس الماضي، في هذا الوقت الذي يتم فيه تعزيز الترابط الأمني بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوربا، وأكدا على المزيد من التعاون في مجالات أخرى مثل التجارة والاستثمار والصناعات المتقدمة.وأشاد المسؤول الألماني بتطورالعلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في استمرار التبادلات النشطة رفيعة المستوى وتوسيع آفاق التعاون. ومن جانبه، قال كيم إن كوريا، باعتبارها دولة محورية عالمية، تعمل على توسيع مساهمتها في المجتمع الدولي، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع مجموعة السبع.وأعرب الجانبان أيضا عن قلقهما العميق تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، وحذرا من أنه يشكل تهديدا خطيرالأمن أوربا، وشددا على أهمية الرد الموحد والحازم من قبل المجتمع الدولي.