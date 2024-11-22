البنك المركزي الكوري يتوقع قرب ظهور تأثيرات ارتفاع سعر الصرف

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توقع البنك المركزي الكوري أن يبدأ ظهور تأثيرات ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الوون على الأسعار في غضون هذا الشهر، لكنه توقع في نفس الوقت أن تحافظ الأسعار بشكل عام على اتجاه مستقر في مستوى يقترب من 2%.جاء ذلك في اجتماع عقدهاليوم "كيم اونغ" نائب محافظ البنك المركزي، لمراجعة حالة الأسعار، حيث قال إن تأثيرات ارتفاع سعر الصرف مؤخرا على الأسعار لا تزال محدودة، لكنها ستظهر في غضونشهر ديسمبر الجاري. وأشار إلى أن مسار توقعات الأسعار المستقبلية قد تختلف اعتمادا على سعر الصرف واتجاهات أسعار النفط، وتدفق الطلب المحلي، وتعديلات أسعار المرافق العامة، مشددا على ضرورة الانتباه إلى التأثير المضاعف للأسعار في نهاية العام الجاري وبداية العام الجديد.وتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل تضخم أسعار المستهلك من 2% بسبب التأثير الأساسي وارتفاع سعر الصرف، وأن تستمر الأسعار الأساسية عند المستوى الحالي.وقد بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر نوفمبر الماضي 1.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة طفيفة عن 1.3% في الشهر الأسبق.وأوضح البنك المركزي الكوري أن تضيق نطاق الانخفاض في أسعار النفط وزيادة الأسعار الأساسية قد لعب دورا كبيرا في تلك الزيادة.