كوريا الجنوبية تخطط لإدخال 100 طائرة درون ورقية في مطلع العام القادم

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قرر الجيش الكوري الجنوبي استخدام طائرات درون ورقية رخيصة الثمن يصعب رصدها بالرادار، ويطلق عليها "الشبح الفعال من حيث التكلفة".ووفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم، يخطط الجيش لوضع اللمسات النهائية على عقد إدخال طائرات درون من الورق المقوى بحلول نهاية هذا العام، واستلام ونشر حوالي 100 طائرة في قيادة عمليات طائرات الدرون في مطلع العام القادم.وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى تعزيز قوة طائرات الدرون بوسائل مختلفة، بما في ذلك الشراء من داخل وخارج البلاد.ويخطط الجيش لتشغيل طائرات الدرون من الورق المقوى أولا لأغراض الاستطلاع، ثم تطويرها لأغراض التدمير الذاتي.ونظرا لأن طائرات الدرون المصنوعة من الورق المقوى رخيصة الثمن وليس من السهل اعتراضها، فهي تتمتع بأداء ممتاز من حيث السعر. وحتى بدون معالجة خاصة، لا يتم اكتشافها بسهولة بواسطة الرادار بسبب طبيعة موادها، وهو ما يسمح لها بالعمل مثل الطائرة الشبح.