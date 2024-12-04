الرئيس يون يعلن حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية في كوريا

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أعلن الرئيس "يون صوك يول" حالة الطوارئ في البلاد في خطاب بثه التلفزيون الوطني مساء اليوم الثلاثاء.وقال "يون" إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري للبلاد والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.وجاءت هذه الخطوة ردا على محاولات حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي المتكررة لعزل مسؤولين حكوميين رئيسيين، وفقا لما ذكره "يون".وقال "يون" إن المعارضة تشل الحكومة، مشيرا إلى أنها عزلت وزير الداخلية وكذلك رئيس هيئة الاتصالات الكورية، وتسعى الآن إلى عزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش وكذلك عدد من وكلاء النيابة العامة.وأكد أنه لا يوجد أي تغيير في التزامات حكومته في السياسة الخارجية للوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي.