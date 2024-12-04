قيادة الأحكام العرفية تصدر المرسوم رقم 1

Photo : YONHAP News (Martial Law Commander Army Chief of Staff Gen. Park An-su)

قيادة الأحكام العرفية تصدر المرسوم رقم 1أصدرت قيادة الأحكام العرفية المرسوم رقم 1.وتعلن القيادة ما يلي، اعتبارا من الساعة 11 مساء 3 ديسمبر 2024، من أجل حماية الديمقراطية الحرة من القوى المناهضة للدولة التي تعمل سرا في جمهورية كوريا الحرة وتهديداتها بتخريب الدولة، وكذلك السلامة العامة.1. تُحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك أنشطة الجمعية الوطنية والتجمعات الإقليمية والأحزاب السياسية والجمعيات السياسية والمسيرات والاحتجاجات السياسية.2. تُحظر جميع الأعمال التي تنكر النظام الديمقراطي الحر، أو تحاول الإطاحة بالدولة، وكذلك نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام والتحريض الكاذب.3. تخضع جميع وسائل الإعلام والنشر لرقابة القيادة.4. تُحظر الإضرابات والتوقف عن العمل والتجمعات التي تثير البلبلة الاجتماعية.5. سيتعين على الأطباء المتدربين وجميع المهنيين الطبيين الآخرين الذين يشاركون في الإضراب أو الذين تركوا وظائفهم العودة بأمانة إلى العمل خلال 48 ساعة، أو سيواجهون العقاب وفقا لقانون الأحكام العرفية عند المخالفة.6. سيتم اتخاذ تدابير لتقليل الإزعاج لأفراد الجمهور العام في حياتهم اليومية، باستثناء القوى التي تسعى لإسقاط الدولة، مثل القوى المناهضة للدولة.ويمكن أن يتعرض المخالفون للمرسوم للاعتقال والاحتجاز والتفتيش والمصادرة دون أمر قضائي، وفقا للمادة 9 من قانون الأحكام العرفية، وسيعاقبون وفقا للمادة 14 من قانون الأحكام العرفية.