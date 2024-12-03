الرئيس يون يقرر رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان

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قام الرئيس "يون صوك يول" برفع الأحكام العرفية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد حوالي 6 ساعات من إعلانه حالة الطوارئ، وذلك بعد تصويت البرلمان الكوري بإجماع النواب الحاضرين على طلب رفعها.وأعلن "يون" عن القرار في حوالي الساعة 4:20 صباحا في خطاب متلفز، قائلا إنه سيقبل على الفور طلب البرلمان ويرفع الأحكام العرفية من خلال مجلس الوزراء.وجاء هذا الإعلان بعد حوالي 3 ساعات ونصف من تمرير البرلمان للقرار.وقال الرئيس "يون" إنه دعا مجلس الوزراء للانعقاد على الفور، لكن النصاب القانوني لم يكتمل بعد لأن الوقت كان مبكرا جدا، مضيفا أنه سيرفع الأحكام العرفية بمجرد اكتمال النصاب القانوني.ومع ذلك، حث الرئيس "يون" البرلمان على التوقف فورا عن تصرفاته المتهورة التي تشل وظائف الدولة، من خلال طلبات العزل المتكررة والتلاعب بالتشريعات والتلاعب بالميزانية.