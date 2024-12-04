رئيس البرلمان يقول إن كوريا شهدت أن البرلمان هو المعقل الأخير للديمقراطية

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قال رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" إن كوريا شهدت أن البرلمان هو المعقل الأخير للديمقراطية في البلاد بعد أن أقر البرلمان قرارا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء يطالب الرئيس يون صوك يول برفع إعلانه الطارئ للأحكام العرفية.وأدلى "او" بهذه التصريحات في بيان خاص في البرلمان، حيث قال إن البرلمان سيحمي ديمقراطية كوريا والنظام الدستوري جنبا إلى جنب مع الشعب. وأضاف أن البرلمان سيتخذ جميع التدابير اللازمة للخروج من حالة الفوضى الوطنية.كما أشار إلى أن البلاد شهدت أيضا نضج الجيش، حيث انسحبت فورا قوات الأحكام العرفية من البرلمان في أعقاب قراره ضد إعلان يون الأحكام العرفية.وطلب رئيس البرلمان من الجيش أن يفي بواجبه الأساسي المتمثل في حماية الدستور والشعب.