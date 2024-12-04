أحزاب المعارضة تضغط من أجل عزل يون

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من المرجح أن تضغط أحزاب المعارضة من أجل عزل الرئيس يون صوك يول بعد أن رفع يون الأحكام العرفية الطارئة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء بعد أن صوت البرلمان لصالح رفض إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية.ودعت مجموعة مكونة من حوالي 40 نائبا من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأحزاب صغيرة أخرى إلى عزل يون، وذلك في مؤتمر صحفي في البرلمان صباح اليوم. وأعرب رئيس حزب إعادة بناء كوريا هوانغ أون ها، الذي يقود المجموعة، عن نيته في الدفع باتجاه اقتراح العزل، قائلا إنه تم التأكيد على أن الرئيس لا يمكنه البقاء في منصبه حتى ولو للحظة واحدة.وأضاف هوانغ أن الأحزاب ستعقد مناقشات لوضع اقتراح عزل يون بحلول نهاية اليوم الأربعاء.