الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي يبدأ إجراءات عزل يون ما لم يتنح على الفور

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دعا الحزب الديمقراطي المعارضة الرئيسي، الرئيس يون صوك يول إلى التنحي عن منصبه على الفور، قائلا إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس ما لم يستقل طواعية.وأصدر الحزب هذا النداء في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بعد اجتماع طارئ لنوابه في البرلمان، بعد أن أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية ثم رفعها.وأكد الحزب أن فرض الأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور، قائلا إن يون لم يمتثل لأي من المتطلبات، وأضاف أن إعلان الأحكام العرفية من قبل يون كان قرارا غير صالح وانتهاكا خطير للدستور والقانون، ويرقى إلى مستوى التمرد الخطير، مما يوفر أسبابا واضحة للعزل.وحذر الحزب من أنه سيبدأ إجراءات عزل ضد يون ما لم يتنح على الفور.