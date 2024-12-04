رئيس الحزب الحاكم يدعو يون لشرح الإجراءات وإقالة وزير الدفاع

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بعد الإعلان المفاجئ للأحكام العرفية من قبل الرئيس يون صوك يول وإلغائه بعد بضع ساعات، حث رئيس حزب قوة الشعب الحاكم هان دونغ هون الرئيس يون على شرح الموقف شخصيا وإقالة وزير الدفاع على الفور، الذي اقترح فرض الأحكام العرفية.وأدلى رئيس حزب قوة الشعب بهذه التصريحات في اجتماع مع الصحفيين اليوم الأربعاء في مقر البرلمان، حيث قال إنه بصفته رئيسا للحزب الحاكم، فإنه يعتذر للشعب عن هذا الموقف.وأكد هان على أن الحزب سيفعل ما في وسعه باعتباره الحزب الحاكم من أجل تقليل الأضرار الاقتصادية والدبلوماسية الناجمة عن تحرك يون.وأضاف أن الحزب سيحقق بدقة في الظروف التي أدت إلى إعلان الأحكام العرفية واتخاذ الخطوات اللازمة.