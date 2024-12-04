اتحاد العمال الكوري يعلن إضرابا عاما حتى يتم إنهاء إدارة يون

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أعلن اتحاد العمال في كوريال الجنوبية عن تنظيم إضراب عام لأجل غير محدد، وقال إن الإضراب سوف يستمر حتى يستقيل الرئيس يون صوك يول من منصبه.وأعلنت اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد الكوري للنقابات العمالية عن هذا القرار صباح اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي في مقرها في سيول، حيث قالت إن النقابة العمالية سوف تقاتل جنبا إلى جنب مع الشعب لإنهاء حكومة يون صوك يول.وقال الاتحاد الكوري للنقابات العمالية إن الإضراب العام سيكون البداية لإنهاء عصر من عدم المساواة والاستقطاب، وأنه سيبدأ عصرا جديدا من احترام العمال.وسوف يتجمع أعضاء الاتحاد الكوري للنقابات العمالية في منطقة العاصمة في تجمع حاشد في ساحة "كوانغ هوا مون" في وسط سيول في الساعة 9 من صباح اليوم الأربعاء.وسوف يعقد أعضاء النقابات العمالية المحلية تجمعات منفصلة في مواقع يحددها المقر الرئيسي.