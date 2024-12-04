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السياسية

كبار مساعدي يون يعرضون الاستقالة بشكل جماعي بسبب إعلان الأحكام العرفية

Write: 2024-12-04 10:15:38

كبار مساعدي يون يعرضون الاستقالة بشكل جماعي بسبب إعلان الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

عرض كبار مساعدي الرئيس يون صوك يول الاستقالة من مناصبهم بشكل جماعي اليوم الأربعاء، بعد أن ألغى البرلمان إعلانا طارئا للأحكام العرفية أعلنه الرئيس يون في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

ووفقا للمكتب الرئاسي، عرض كبير المساعدين الرئاسيين "تشونغ جين سوك" وغيره من مساعدي يون، التنحي عن مناصبهم صباح اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الاستقالة الجماعية بعد أن رفع يون الأحكام العرفية في وقت مبكر من صباح اليوم في أعقاب تصويت البرلمان على منع هذه الخطوة.

وكان يون قد أعلن عن قرار إلغاء حالة الطوارئ في حوالي الساعة 4:20 صباحا في خطاب متلفز، بعد حوالي ست ساعات من إعلانه حالة الطوارئ ووصفه للنواب المعارضين بـ"القوات المناهضة للدولة، والتي تسعى لشل الوظائف الحكومية الأساسية".
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