عُمّّال السكك الحديدية النقابيون يعتزمون تنظيم إضراب عام غدا الخميس

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قال اتحاد عمال الخدمة العامة والنقل الكوري في بيان أصدره اليوم الأربعاء إن الإضراب العام الذي كان مخططا له في البداية لمعالجة عدم المساواة بين عمال السكك الحديدية ومترو الأنفاق، صار حاليا هدفا لمحاربة إدارة يون صوك يول التي أعلنت الأحكام العرفية.وسوف يطلق اتحاد عمال السكك الحديدية الكوري إضرابا عاما في تجمع حاشد في محطة سيول في الساعة 12 من ظهر الغد الخميس، مع تنظيم تجمعات مماثلة في أربع مناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بوسان وديجون.وقبل الإضراب، أصدرت شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" إشعارا ذا صلة على موقعها على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث قالت إن الإضراب المخطط له قد يتسبب في تعطيل خدمة السكك الحديدية إذا فشل العمال والإدارة في التوصل إلى اتفاق في أثناء المفاوضات.وقال مسؤول في شركة السكك الحديدية الكورية إن الشركة ستحشد جميع الموارد المتاحة لضمان السلامة في عمليات القطارات، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية خلال المفاوضات التيستجري اليوم الأربعاء.