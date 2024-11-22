بي بي سي تختار كوريتيْن ضمن قائمة أبرز 100 سيدة لهذا العام

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أدرجت هيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي"، لاعبة الرماية الكورية "كيم ييه جي" التي أصبحت نجمة عالمية من خلال المشاركة في أولمبياد باريس لعام 2024، ضمن قائمة أبرز 100 سيدة لهذا العام.وفي القائمة التي كشفت عنها الإذاعة البريطانية أمس، تم تسجيل سيدتيْن كوريتيْن، وهما اللاعبة كيم، و"بارك سو بين" مؤسِسة "نادي هدم السلالم" غير الربحية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.وقالت بي بي سي إن اللاعبة كيم حظت باهتمام عالمي هذا العام بما تمتعت به من كاريزما وما حققته من إنجازات في مجال الرياضة، مشيرة إلى أنها فازت بميدالية فضية في منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار للسيدات في الأولمبياد، وقبل ذلك بأشهر قليلة حطمت الرقم القياسي العالمي في منافسات الرماية بالمسدس لمسافة 25 مترا للسيدات.وأشارت إلى أن بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت الإشادة بها ليس فقط لمهاراتها، ولكن أيضا لسلوكها الهادئ وتركيزها القوي، وكذلك صورتها بالنظارات المخصصة التي ساعدتها في تعزيز دقتها، والتي تشبه صور الخيال العلمي.أما بارك التي أدرجت أيضا في قائمة بي بي سي فهي شخصية تعمل على صنع وتقديم "خارطة للتغلب على السلالم" من أجل الضعفاء في التنقل بمن في ذلك مستخدمو الكراسي المتحركة والأرجل الخشبية.وقالت بي بي سي إن بارك باعتبارها مستخدمة لكرسي متحرك لاحظت عدم التمكن من الوصول إلى الكثير من الأماكن في العاصمة سيول، ومن ثم بدأت تركز على حل هذه المسألة باستخدام خبراتها السابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث قام بتنفيذ مشروع لجمع المعلومات المتعلقة بالأماكن التي لا يمكن الوصول إليها باستخدام الكراسي المتحركة، وصنع خارطة وصول تساعد الضعفاء في التنقل على الوصول إلى مقاصدهم.وأكدت أن أكثر من ألفي مواطن ساهموا حتى الآن في بناء قاعدة البيانات ذات الصلة من خلال مختلف الفعاليات التي أقامها نادي "هدم السلالم"، بينما خضعت حوالي 14 ألف جهة لتقييمات ذات صلة بإمكانية الوصول.