أوكرانيا تؤكد مشاركة ألفيْ جندي كوري شمالي لدعم روسيا في الحرب

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صرحت السلطات الأوكرانية أمس بأن حوالي ألفيْ جندي من القوات الكورية الشمالية التي تم إرسالها إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا، يشاركون حاليا في المعارك جنبا إلى جنب مع الوحدات العسكرية الروسية.ونقل تقرير نشرته صحيفة "كييف بوست" اليومية الأوكرانية عن "أندريه تشيرنياك" مدير مكتب المخابرات العام التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية، قوله إن حوالي ألفيْ جندي كوري شمالي تم نشرهم في لواء البحرية والفرقة المحمولة جوا الروسية للمشاركة الفعالة في المعارك، بينما تبقى حوالي 9 آلاف جندي كوري شمالي كقوات احتياطية. وأوضح أنهم قد لا يكونون في الخطوط الأمامية إلا أنهم لا يزالون يساهمون في الحرب ضد أوكرانيا وقتل جنودها.وكان رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية "أناتولي باريليفيتش" قد قال في وقت سابق إن أكثر من 11 ألف جندي كوري شمالي تم نشرهم في منطقة كورسك الروسية، وقد شارك بعضهم في القتال ضد القوات الأوكرانية.