تسجيل ثقافة المعجونات المخمرة الكورية في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي

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تم تسجيل ثقافة "صنع المعجونات المخمرة" الكورية الجنوبية في قائمة منظمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.وصرحت اللجنة الحكومية التابعة لاتفاقية حماية التراث غير المادي في منظمة اليونسكو بأنها عقدت جلستها الـ19 في مدينة "أسونسيون" عاصمة باراغواي أمس، حيث وافقت على تسجيل صنع المعجونات المخمرة الكورية ضمن القائمة.الجدير بالذكر أن عملية صنع المعجونات المخمرة تعد إحدى الثقافات الغذائية التقليدية الكورية والتي تم تناقلها لفترة طويلة من الزمن.وأوضحت اللجنة أن "صنع المعجونات المخمرة" هو طعام يشكل أساسا لعادات الأكل الكورية، وأن أنواعها مختلفة لدى كل أسرة وتحتوي على تاريخ وتقاليد كل عائلة.كما أشارت إلى أن تلك الثقافة تنتقل من الأمهات والحموات إلى البنات وزوجات الأبناء، وتعكس هوية الأسرة وتعزز التضامن بين أفراد الأسرة.وأضافت أن العمل الجماعي المتمثل في صنعها يخلق السلام والشعور بالانتماء للمجتمع.ومع هذا التسجيل التراثي لـ"ثقافة صنع المعجونات المخمرة الكورية"، أصبح لدى كوريا الآن 23 مادة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.ونتيجة لذلك، أصبحت كوريا الدولة الخامسة على مستوى العالم التي تمتلك أكبر عدد من عناصر التراث الثقافي غير المادي.وتخطط الحكومة الكورية لتقديم طلب لتسجيل المعرفة التقليدية والتكنولوجيا والممارسات الثقافية لإنتاج الورق الكوري التقليدي "هان جي" ضمن قائمة اليونسكو في عام 2026.