انهيار برج كهربائي في أثناء إزالة كابلات مجمع كيسونغ في كوريا الشمالية

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انهار برج نقل كهربائي، كانت كوريا الجنوبية قد أنشأته على خط "كيونغ اوي" للسكك الحديدية من أجل تزويد مجمع كيسونغ الصناعي في كوريا الشمالية، وذلك عندما قطع الجيش الكوري الشمالي كابلات البرج.وفي مقطع فيديو كشفت عنه وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية اليوم، يظهر طريق خط السكك الحديدية بين خط ترسيم الخطوط العسكرية ومجمع كيسونغ، ويلاحظ صورة انهيار البرج عندما قطع الجيش الكوري الشمالي كابلاته في المنطقة الكورية الشمالية.وقد تم تصوير الفيديو بواسطة أجهزة المراقبة لدى الجيش الكوري الجنوبي يوم 30 نوفمبر الماضي.وكانت مؤسسة الكهرباء الكورية الجنوبية قد قامت في ديسمبر من عام 2006 بتركيب ذلك البرج بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لتزويد مجمع كيسونغ الصناعي بالكهرباء.وبعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة في يناير من عام 2016، أوقفت سيول إمدادات الطاقة إلى كوريا الشمالية في شهر فبراير من ذلك العام.وتقوم كوريا الشمالية بإزالة كابلات برج النقل الكهربائي منذ يوم 24 من نوفمبر الماضي ضمن إجراءاتها لقطع العلاقات بين الكوريتين.كما يُظهر الفيديو مشهد سقوط عامل كان يقوم بإزالة الأسلاك من برج النقل. ويُعتقد أن الحبل الذي كان يدعم ذلك العامل المعلق أعلى البرج قد انقطع، وقد اصطدم بأسفل برج النقل في أثناء سقوطه.