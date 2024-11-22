تقلبات كبيرة في السوق المالية الكورية بسبب الفوضى السياسية

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شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تقلبات كبيرة نتيجة لانتشار حالة عدم اليقين بسبب تداعيات إعلان فرض الأحكام العرفية ثم رفعها.وسجل مؤشر سوق الأسهم الكورية "كوسبي" انخفاضا بنسبة بلغت حوالي 2%، كما انخفضت قيمة الوون الكوري بـ10 وون تقريبا بالمقارنة مع قيمته بعد ظهر أمس الإثنين.وعقدت الحكومة الكورية اجتماعا طارئا للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، أكدت فيه أنها ستبذل أقصى الجهود لإزالة حالة عدم اليقين.وعقد "تشيه سانغ موك" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اجتماعا طارئا صباح اليوم مع الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية في مجمع المكاتب الحكومية في العاصمة سيول، حيث قال إن الحكومة ستبذل جهودا مكثفة من أجل التخلص من حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد الكوري حاليا.كما عقد البنك المركزي اجتماعا صباح اليوم للجنة السياسات النقدية، حيث وافق على خطة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.وتتضمن تلك الخطة شراء كمية من سندات اتفاقية إعادة الشراء غير المنتظمة لتعزيز السيولة قصيرة الأجل. ومن المتوقع أن يستمر تنفيذ الخطة حتى نهاية شهر فبراير القادم.وقال "كيم بيونغ هوان" رئيس لجنة السياسات النقدية إنه سيتم إجراء جميع الإجراءات بوتيرة سريعة من أجل استعادة الاستقرار إلى السوق المالية.ومن ناحية أخرى، كثف المستثمرون الأجانب من عمليات بيع الأسهم الكورية، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة مؤشر البورصة بنسبة 2% تقريبا مقارنة بيوم أمس.وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في كوريا مستوى 1410 وون ظهر اليوم، ليرتفع بمقدار 10 وون تقريبا.