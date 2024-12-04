الحزب الديمقراطي المعارض يقدم اقتراحا لعزل وزير الدفاع

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قدم الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، اقتراحًا يسعى إلى عزل وزير الدفاع "كيم يونغ هيون"، الذي يُعتقد أنه نصح الرئيس "يون صوك يول" بإعلان الأحكام العرفية الطارئة.وفي رسالة للمراسلين المحليين يوم الأربعاء، قالت المعارضة الرئيسية إن الاقتراح قُدم إلى الجمعية الوطنية في الساعة 5:45 مساءً.وفي وقت سابق، قدم الحزب الديمقراطي اقتراحاً عزل الرئيس، وأضافوا أنهم يخططون أيضاً للسعي لإقالة وزير الدفاع ووزير الداخلية "لي سانغ مين" بسبب إعلان ورفع الأحكام العرفية، وتقديم شكاوى تتهمهما بالخيانة.ومن المتوقع أن يتم تقديم الاقتراح المقدم ضد وزير الدفاع، بالإضافة إلى اقتراح العزل المقدم بالفعل ضد الرئيس، إلى الجلسة العامة الأولى التي ستعقد بعد الساعة 12:00 صباح الخميس.ومن المقرر أن يتم طرح الاقتراحات للتصويت إما يوم الجمعة أو السبت.ولتمرير العزل، يجب الموافقة على القرار بتأييد ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.