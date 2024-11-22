عمال السكك الحديدية يبدؤون إضرابا عاما

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بدأ العمال النقابيون في شركة السكك الحديدية الكورية، "كوريل"، إضرابا عاما لأجل غير مسمى، بعد فشل مفاوضاتهم مع الإدارة، أمس الأربعاء.وبدأ عمال السكك الحديدية في تخفيض خدمات قطارات الركاب والبضائع اليوم الخميس، مما تسبب في إزعاج الركاب وتعطيل نقل البضائع.وقد بدأت الشركة والعمال مفاوضاتهم الأخيرة بشأن زيادة الأجور بعد ظهر الأربعاء، لكن الجانبين فشلا في التوصل إلى اتفاق.وتخطط "كوريل" لتشغيل فريق للطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة، وتعبئة جميع الموارد المتاحة لتقليل انزعاج الركاب.وخلال فترة الإضراب، من المتوقع أن تستمر خدمات مترو الأنفاق في منطقة العاصمة بنسبة 75% من المستوى المعتاد، بينما ستبلغ النسبة المتوقعة لقطارات "كي تي إكس" السريعة هي 67%، وللقطارات العادية 58%، ولقطارات الشحن 22%.