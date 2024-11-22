تقديم مقترح لعزل الرئيس يون إلى الجلسة البرلمانية العامة

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تم تقديم مقترح لعزل الرئيس "يون صوك يول" إلى الجلسة البرلمانية العامة اليوم الخميس.وقدم المقترح 190 من نواب أحزاب المعارضة ونائب واحد مستقل، في الساعة 12:48 من صباح اليوم الخميس، بينما تغيب عن الجلسة نواب حزب قوة الشعب الحاكم، حيث قرروا معارضة عزل "يون".وفي الاقتراح المقدم للبرلمان، قال نواب المعارضة إن "يون"، بإعلانه الأحكام العرفية، انتهك الدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بمبادئ السيادة الشعبية والفصل بين السلطات، ووصفوا مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره بأنه ينتهك حرية التعبير، حيث وضع جميع وسائل الإعلام ووسائل النشر تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية، وحظر الإضرابات والاحتجاجات.ومن المرجح أن يتم التصويت على الاقتراح غدا الجمعة على أقرب تقدير أو السبت على أقصى تقدير، حيث ينص القانون على ضرورة إجراء التصويت بعد إبلاغ الجلسة العامة بالاقتراح بين 24 و72 ساعة.