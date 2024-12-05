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السياسية

الرئيس يون يقبل استقالة وزير الدفاع ويعين خلفا له

Write: 2024-12-05 10:05:41

الرئيس يون يقبل استقالة وزير الدفاع ويعين خلفا له

Photo : YONHAP News

قبل الرئيس "يون صوك يول" استقالة وزير الدفاع "كيم يونغ هيون"، الذي يُعتقد أنه نصح "يون" بإعلان الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء.
وقال كبير المساعدين الرئاسيين "جونغ جين صوك" في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن "يون" قبل استقالة "كيم" ووافق عليها، ورشح "تشيه بيونغ هيوك"، سفير كوريا لدى المملكة العربية السعودية، خلفا له.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من اعتذار "كيم" عن التسبب في قلق الرأي العام، فيما يتعلق بإعلان "يون" للأحكام العرفية، وعرضه الاستقالة.
وقال "جونغ" إن "تشيه" خبير في العمليات ويتمتع بخبرة ميدانية واسعة ورؤية شاملة في القضايا الأمنية.
وأضاف أن "تشيه" هو الشخص المناسب للقيام بواجب الجيش الأساسي المتمثل في الحفاظ على وضع دفاعي صلب قائم على التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.




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