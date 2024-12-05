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السياسية

منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري

Write: 2024-12-05 10:20:42

منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري

Photo : YONHAP News

قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لهذا العام بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 2.3%.

وخفضت المنظمة توقعاتها أمس الأربعاء مقارنة بتوقعاتها الصادرة في سبتمبر والبالغة 2.5%.

وتعد التوقعات المعدلة أعلى من توقعات كل من صندوق النقد الدولي والمعهد الكوري للتنمية والبنك المركزي الكوري.

ويُفترض أن هذا التعديل جاء بعد أن سجلت كوريا نموا نسبته 0.1% فقط في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من هذا العام.

كما عدلت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري في العام القادم بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 2.1%، وهي أعلى أيضا من توقعات صندوق النقد الدولي والمعهد الكوري للتنمية، التي بلغت 2%، والبنك المركزي الكوري الذي يتوقع نموا بنسبة 1.9%.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ التضخم هذا العام 2.3%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاتها في سبتمبر.
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