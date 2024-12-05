اتحاد النقابات العمالية ينظم إضرابا لأجل غير مسمى حتى يتنحى يون عن منصبه

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أعلن الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، وهو أحد الاتحادين العماليين الرئيسيين في كوريا الجنوبية، عن خطط لتنظيم إضراب لأجل غير مسمى حتى يتنحى الرئيس "يون صوك يول" عن منصبه.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، قال الاتحاد إنه يعتزم النضال إلى جانب الشعب الكوري من أجل استقالة "يون" على الفور، مشيرا إلى أن الإضراب سيسهل إنهاء حقبة من عدم المساواة والاستقطاب، كما سيكون بمثابة نقطة البداية لعهد جديد من احترام العمال.وفي حين تمت الموافقة على الإضراب من قبل اللجنة التنفيذية المركزية بالاتحاد، إلا أن الإضراب الجماعي يتطلب مداولات منفصلة من قبل كل نقابة صناعية.كما نظم الاتحاد تجمعا حاشدا بالقرب من ميدان "كوانغ هوا مون" في سيول صباح أمس الأربعاء، مطالبا بالإصلاح الاجتماعي وسيادة الشعب.وتجمع الاتحاد في وقت لاحق مرة أخرى في الميدان في المساء في وقفة احتجاجية بالشموع للمطالبة بالإطاحة بالرئيس ومحاسبته على إعلان الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء.