معاهدة الدفاع المشترك بين كوريا الشمالية وروسيا تدخل حيز التنفيذ

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دخلت المعاهدة الدفاعية التي وقعتها كوريا الشمالية وروسيا في شهر يونيو الماضي، حيز التنفيذ رسميا أمس الأربعاء، بعد تبادل وثائق التصديق على المعاهدة بين البلدين.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة اليوم الخميس إن الجانبين تبادلا أمس وثائق التصديق على معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة في موسكو، حيث وقّع كبار مسؤولي وزارتي الخارجية من البلدين على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق.ووصف التقريرُ تلك المعاهدة بأنها بمثابة "إطار قانوني" سيساعد في وضع العلاقات الثنائية على مستوى استراتيجي جديد، والدفاع بحزم عن البيئة الأمنية الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين.ويتضمن الاتفاق، الذي وقعه الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعد قمتهما في بيونغ يانغ في شهر يونيو الماضي، بندا ينص على الدفاع المشترك، بحيث يقدم بموجبه كل من البلدين الدعمَ العسكري للآخر إذا تعرض لهجوم.