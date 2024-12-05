الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0.1% في الربع الثالث

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نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يقل عن التوقعات.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالربع الأسبق.وتمكن الاقتصاد الكوري من النمو في الربع الثالث من هذا العام بعد انكماشه بنسبة 0.2% في الربع الأسبق، لكنه لم يرق إلى مستوى توقعات السوق، والتي كانت تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 0.5%، بسبب تباطؤ الصادرات.وقد انخفضت الصادرات بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، بينما زادت الواردات بنسبة 1.6%، كما زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.5%، وزاد الاستثمار في المنشآت بنسبة 6.9%.