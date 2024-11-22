رئيس الحزب الحاكم يتعهد بمنع إقالة الرئيس يون

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قال رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" إنه سيبذل كل جهده لمنع البرلمان من تمرير اقتراح عزل الرئيس "يون صوك يول".وأدلى "هان" بهذه التصريحات في اجتماع للمجلس الأعلى للحزب الحاكم عقد اليوم الخميس في البرلمان، بعد يومين من خطوة "يون" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.وأكد "هان" أنه سيسعى جاهدا لضمان عدم تمرير الاقتراح في البرلمان لأن عزل الرئيس سوف يتسبب في حدوث فوضى ويضر بالشعب وأنصار الحزب.وشدد "هان" على أنه لا يدافع عن مرسوم الأحكام العرفية غير الدستوري للرئيس "يون"، ودعاه مجددا لمغادرة الحزب. كما شدد على أن الرئيس "يون" والمسؤولين الذين تسببوا في إثارة قلق وإيذاء الناس من خلال الأحكام العرفية غير الدستورية يجب أن يحاسبوا بشكل صارم.وأشار "هان" إلى أن الرئيس "يون" قال خلال اللقاء بينهما أمس الأربعاء إنه كان مضطرا لإعلان الأحكام العرفية بسبب الأعمال المتهورة من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لكن تصور الرئيس للوضع كان مختلفا اختلافا كبيرا عن تصوره وتصور الشعب، وهو ما جعل من الصعب عليه التعاطف مع الرئيس "يون".