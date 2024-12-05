إجراء تصويت برلماني بشأن اقتراح لعزل الرئيس يون يوم السبت

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قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي طرح اقتراح لعزل الرئيس "يون صوك يول" للتصويت البرلماني يوم السبت القادم.وقال المتحدث باسم الحزب المعارض "تشو سونغ ريه" في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الخميس، إن الحزب قرر إجراء تصويت بشأن اقتراح عزل الرئيس "يون" في الساعة السابعة من مساء يوم السبت القادم، على أن يجري التشاور مع مكتب رئيس البرلمان قبل إجراء التصويت.ودعا "تشو" رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" إلى اتخاذ زمام المبادرة في عزل الرئيس "يون"، مثلما شارك في التصويت على إلغاء الأحكام العرفية أول من أمس الثلاثاء.ومن جهة أخرى، يخطط الحزب المعارض الرئيسي لتوجيه اتهامات بالتمرد ضد 8 أشخاص ذوي صلة بإصدار الأحكام العرفية، بمن فيهم الرئيس "يون صوك يول"، ووزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، ووزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين"، وقائد القوات العرفية الجنرال "باك آن سو".