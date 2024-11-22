وزير الدفاع السابق هو الذي أمر بنشر قوات الأحكام العرفية في البرلمان

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أكد كبار مسؤولي وزارة الدفاع والجيش في كوريا الجنوبية أنهم إما عارضوا الأوامر المتعلقة بمرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس "يون صوك يول"، أو لم يكونوا على علم بها.وقال نائب وزير الدفاع "كيم سون هو" في بيان أمام لجنة الدفاع البرلمانية اليوم الخميس، إن وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون" هو الذي أصدر الأمر بنشر قوات الأحكام العرفية في البرلمان.وأضاف نائب الوزير "كيم" خلال التحقيقات الطارئة التي أجرتها اللجنة البرلمانية بشأن الأحكام العرفية، أنه أعرب عن معارضته إصدار أمر الأحكام العرفية، وعن آراء سلبية حول نشر قوات عسكرية لفرض الأحكام العرفية، بغض النظر عما إذا كان ذلك غير دستوري أم لا من المنظور القانوني.ومن جانبه، قال رئيس أركان الجيش "بارك آن سو" الذي تم تعيينه قائدا لقوات الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء الماضي، إنه علم بأن الرئيس يون أصدر أمر الأحكام العرفية من خلال خطاب الرئيس الذي تم بثه على الهواء مباشرة.وأضاف أن لم يعرف بشأن تعيينه قائدا لقوات الأحكام العرفية إلا بعد أن أبلغه بذلك وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون" في ختام اجتماع لكبار القادة العسكريين.