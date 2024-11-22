وزير المالية الكوري يتعهد ببذل جهود لمعالجة الوضع الاقتصادي للبلاد

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بعث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" برسائل عاجلة أمس الأربعاء، إلى نظرائه في مختلف دول العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية لتقييم الائتمان، تعهد فيها ببذل قصارى جهده لمعالجة الوضع الحالي الذي تعاني منه كوريا الجنوبية.وقال الوزير "تشيه" إنه تم إلغاء مرسوم الأحكام العرفية بناء على طلب البرلمان ومن خلال اجتماع لمجلس الوزراء، موضحا أن جميع الأنظمة الوطنية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك الأنظمة السياسية والاقتصادية، تعمل بشكل طبيعي كما كان عليه الوضع سابقا.وأكد أن الفوضى التي نتجت عن العوامل غير الاقتصادية في كوريا، يتم حاليا التحكم فيها من خلال النظام الاقتصادي السليم، مشيرا إلى أن استعادة الاستقرار السريع في السوق المالية وسوق الصرف الأجنبي تدل على أن الاضطراب الاقتصادي الذي حدث لن يطول أمده.وأضاف الوزير "تشيه" أن الحكومة الكورية ستبذل قصارى جهدها حتى لا تؤثر القضايا المتعلقة بقرار الأحكام العرفية على الاقتصاد والأنشطة التجارية.