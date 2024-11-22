كوريا الجنوبية تحتل مراتب عالية عالميا في مجالات الرياضيات والعلوم

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احتل الطلاب الكوريون من الصف الرابع في المدارس الابتدائية والصف الثاني في المدارس الإعدادية مراتب عالية عالميا من حيث التحصيل الدراسي في الرياضيات والعلوم.وطبقا لنتائج دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم لعام 2023، والتي تم الكشف عنها أمس الأربعاء، بلغ متوسط درجات الرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي في كوريا الجنوبية 594 نقطة، محتلين بذلك المرتبة الثالثة من بين 58 دولة، بعد سنغافوره وتايوان، فيما احتلوا المرتبة الثانية بعد سنغافوره في مجال العلوم بمتوسط درجات بلغ 583 نقطة.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن متوسط درجات الرياضيات لطلاب الصف الثاني الإعدادي الكوريين بلغ 596 نقطة، محتلين بذلك المرتبة الثالثة بعد سنغافوره وتايوان، كما احتلوا المرتبة الرابعة بعد سنغافوره وتايوان واليابان في مجال العلوم بمتوسط درجات بلغ 545 نقطة.وتقوم الجمعية الدولية لتقييم التحصيل العلمي بإجراء دراسة للاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم كل 4 سنوات، تقيّم من خلالها نجاحات طلاب الصفين الرابع والثامن في الرياضيات والعلوم.وقد شاركت 58 دولة على مستوى الصف الرابع و44 دولة على مستوى الصف الثامن في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم لعام 2023.