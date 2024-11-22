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السياسية

المكتب الرئاسي يدعي أن إصدار الأحكام العرفية لم ينتهك الدستور

Write: 2024-12-05 15:55:59Update: 2024-12-05 15:57:44

المكتب الرئاسي يدعي أن إصدار الأحكام العرفية لم ينتهك الدستور

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي الكوري في بيان لوسائل الإعلام الأجنبية إن إصدار الأحكام العرفية تم داخل إطار لا ينتهك الدستور.
وطبقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء أمس الأربعاء، أكد المكتب الرئاسي الكوري أن قرار فرض الأحكام العرفية صدر في إطار دستوري، وذلك على الرغم من أن البعض يرون أن ذلك القرار كان أمرا غير معقول لأنه تم دون إتباع الإجراءات القانونية.
وقال المكتب الرئاسي إن إعلان الأحكام العرفية جاء كرد حتمي على مجموعة تقوّض الأمن القومي، وكمحاولة لتطبيع واستعادة شؤون الدولة. 
وأضاف أنه تم الإعلان عن الأحكام العرفية في وقت متأخر، وتم نشر قوات الأحكام العرفية بعد ساعة واحدة من إصدار القرار، ضمن الجهود الرامية إلى تقليل الأضرار التي قد تؤثر على حياة الشعب والاقتصاد.
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