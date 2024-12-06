كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري في أكتوبر للشهر السادس على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر السادس على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بفضل الصادرات القوية لأشباه الموصلات والسيارات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري 9.78 مليار دولار في أكتوبر. وبذلك سجل الحساب الجاري فائضا للشهر السادس على التوالي، بدءا من شهر مايو.وسجل حساب السلع فائضا قدره 8.12 مليار دولار في أكتوبر، متباطئا من الفائض البالغ 10.49 مليار دولار في الشهر الأسبق.وزادت الصادرات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 60 مليار دولار في أكتوبر، متباطئة من الزيادة بنسبة 9.5% في الشهر الأسبق.وعلى الرغم من استمرار الزيادة في صادرات أشباه الموصلات والسيارات، إلا أن الانخفاض الواسع في صادرات المنتجات البترولية أدى إلى تراجع نمو الصادرات.وانخفضت الواردات بنسبة 0.7% على أساس سنوي لتصل إلى 51.9 مليار دولار.