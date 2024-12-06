عمال مترو الأنفاق يلغون الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق مع الإدارة

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ألغى عمال مترو أنفاق سيول خططهم للإضراب، بعد أن توصلت نقاباتهم العمالية إلى اتفاق مع الإدارة في اللحظات الأخيرة في وقت مبكر من اليوم الجمعة.وأعلنت أكبر نقابة عمالية في شركة مترو سيول، التي تشغل خطوط مترو الأنفاق من 1 إلى 8، في حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم، أن المفاوضات النهائية أسفرت عن اتفاق.وتوصلت النقابة والإدارة إلى الاتفاق بعد 10 ساعات من المحادثات الشاقة التي بدأت في الساعة الرابعة من مساء أمس الخميس.واتفق الجانبان على زيادة الأجور بنسبة 2.5% وتعيين 630 موظفا جديدا.كما توصلت نقابتان أخريان تمثلان العاملين في شركة تشغيل مترو الأنفاق إلى اتفاقيتين في المفاوضات، إحداهما في حوالي الساعة 2:50 صباحا والأخرى في حوالي الساعة 4:20 صباحا.وعند إبرام الاتفاقات، ألغى عمال مترو الأنفاق الإضراب الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم الجمعة.ومن ناحية أخرى، لا يزال الإضراب مستمرا في شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل"، مما يؤثر على خطوط مترو الأنفاق 1 و3 و4 في منطقة العاصمة.